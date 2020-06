Agents of SHIELD, ritorno di fiamma in vista per Coulson e May? Risponde Ming-Na Wen

Alla fine della quinta stagione di Agents of SHIELD abbiamo visto concretizzarsi la storia d'amore tra Melinda May (Ming-Na Wen) e Phil Coulson (Clark Gregg). Non è durata a lungo, però, a causa della morte, non vista sullo schermo, di quest'ultimo. Coulson è poi tornato nella stagione successiva come Sarge, versione alternativa dell'agente.

May, però, è stata trafitta dalla sua spada, entrando in una dimensione che l'ha resa incapace di provare emozioni. In questa settima stagione di Agents of SHIELD, il personaggio interpretato da Ming-Na Wen ha assunto la capacità di sentire le emozioni degli altri, toccandoli.

Molti fan hanno ricominciato a sperare in un ritorno di Philinda, ossia della coppia formata da Phil e Melinda. Nell'ultimo episodio andato in onda, però, quando May tocca la versione più recente di Coulson rivela di "non aver sentito nulla".

Intervistata recentemente da SYFY Wire, Ming-Na Wen ha parlato anche dell'ipotesi di un ritorno di fiamma tra i due personaggi. "Penso che uno dei più grandi aspetti di continuità di tutte e sette le stagioni sia questo sviluppo della loro relazione. Coulson e May dovevano essere buoni partner, buoni soldati l'uno con l'altra, e i fan volevano davvero che si mettessero insieme. [...] In questo momento abbiamo un robot assassino e un Chronicom che cerca di recuperare le emozioni. Non lo so, voglio dire, è quello che vogliamo sempre. Vogliamo che trovino l'amore alla fine. Vedremo. In questo momento May non può."

Nel corso della stessa intervista, parlando di Agents of SHIELD Ming-Na Wen ha rivelato anche ciò che ha imparato da May, e ha poi raccontato di aver dato una seconda chance a Game of Thrones.