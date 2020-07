Agents of SHIELD, un grande ritorno trova conferma nel nuovo trailer

Film e serie Marvel ci hanno abituati al continuo andirivieni di personaggi e villain (al netto, ovviamente, di alcuni addii dolorosamente definitivi): Agents of SHIELD trova perfettamente spazio in questa tradizione, come conferma il trailer del nuovo episodio dello show.

Si chiamerà After, Before (capito l'antifona?) questo ottavo episodio della settima stagione di Agents of SHIELD e, stando a quanto abbiamo visto in questo trailer, vedrà il ritorno in scena di una grande assente da un bel po' di tempo: stiamo parlando di Jiaying, madre di Daisy nonché grande villain della seconda stagione della serie Marvel.

Nel trailer di questa 7x08 vediamo infatti Melinda May ed Elena Rodriguez andare proprio alla ricerca del personaggio scomparso al termine della seconda stagione dello show: l'ipotesi più probabile è che le nostre abbiano viaggiato nel tempo (non una novità in casa Marvel), ma c'è ovviamente sempre da vagliare l'idea di una abbastanza improbabile resurrezione.

Siete contenti di rivedere Jiaying? Fatecelo sapere nei commenti! Per chi non avesse ancora visto il trailer di questo nuovo episodio, intanto, sappiate che la nuova clip di Agents of SHIELD è stata leakata proprio poche ore fa; ecco, invece, cosa ci è stato anticipato dell'episodio anni '80 di Agents of SHIELD.