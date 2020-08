Agents of SHIELD: lo sceneggiatore parla dell'assenza di Fitz nella stagione

Continuano le interviste alla troupe che ha lavorato su Agents of SHIELD: questa volta lo sceneggiatore e gli showrunner hanno risposto alle domande dei fan incentrate sul personaggio interpretato da Iain De Caestecker.

Come sapete il personaggio di Leo Fitz è apparso solo nel corso delle due puntate finali della stagione, per la sorpresa di tutti gli appassionati che avrebbero voluto vedere più scene in cui era presente anche lui. Fino a questo momento non si conoscevano i motivi di questa scelta, ma lo sceneggiatore Jed Whedon ha dato una spiegazione per la sua assenza: "Si sono sovrapposti vari impegni, quindi vi chiediamo di rivedere l'ultima stagione tenendo a mente questa cosa". Anche Maurissa Tancharoen ha confermato le dichiarazioni del collega: "Ci sono stati dei problemi logistici, più che di nostre scelte per la storia. Ci sono stati degli altri lavori che erano in conflitto con il nostro".

Nonostante questo, Maurissa Tancharoen si dice soddisfatta del risultato, spiegando quali sono stati i vantaggi di questa separazione forzata: "Questo ha reso la stagione più simile ad un puzzle, ma pensiamo che alla fine sia stato meglio così, abbiamo fatto del nostro meglio sviluppando questa idea che alla fine, avrebbe avuto un finale felice. Per Jenna Simmons è passato diverso tempo, ha avuto mille avventure diverse, mentre per Fitz è durato tutto un secondo. Per lui non è cambiato niente, è questa la cosa su cui ci siamo concentrati mentre scrivevamo la stagione".

