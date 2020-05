Agents of SHIELD: scopriamo chi è il personaggio di Darren Barnet

Dopo aver letto questa intervista al produttore di Agents of SHIELD, segnaliamo che nella giornata di ieri è andata in onda la prima puntata della settima stagione dello show, che ci ha fatto conoscere alcuni nuovi personaggi.

I fan americani della serie hanno quindi potuto vedere l'episodio intitolato "The New Deal", ambientato nella New York del 1931. I protagonisti sono stati incaricati di salvare la loro linea temporale e per fare questo dovranno impedire ai Chronicoms di cambiare il futuro del mondo. Nel corso della puntata incontrano Freddy, personaggio interpretato da Darren Barnet, figlio di un importante uomo d'affari ma che ha perso tutto dopo il suo suicidio. In realtà il gruppo di protagonisti scopre che si tratta di Wilfred Malick, padre di Gideon Malick, persona che deve essere salvata perché sarà fondamentale nella formazione dell'Hydra, condizione necessaria per l'esistenza stessa dello SHIELD.

Gideon Malick aveva fatto il suo debutto nel corso della terza stagione della serie, decidendo però di rivelare i segreti dell'organizzazione allo SHIELD dopo la morte della figlia. Ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda il 3 giugno, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Chloe Bennet di Agents of SHIELD, in cui l'attrice parla del finale della serie.