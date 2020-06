Agents of SHIELD, scoprite questa folle teoria sui Life Model Decoys

In questa settima stagione di Agents of Shield, gli agenti si trovano a viaggiare nel tempo per impedire all'alieno Chronicom di cambiare la storia e scongiurare la formazione dello SHIELD.

Ciò permette di rivedere volti noti come quello di Patton Oswalt che nelle precedenti apparizioni aveva impersonato i fratelli Koenig - Eric, Billy, Sam e Thurston. In molti pensavano già nelle passate stagioni che questo quartetto fosse formato in realtà da Life Model Decoys.

Questa teoria sembrava essere stata però contraddetta durante la stagione 4 dello show, quando è apparsa la sorella di Koenigs LT, la quale ha detto che la loro famiglia ha contribuito a creare il programma LMD. Il ritorno di Oswalt per la stagione 7 nei panni del nonno Ernest Koenig sembra cambiare nuovamente le carte in tavola.

Nel secondo episodio è nata una nuova collaborazione tra il personaggio di Ernest e Enoch, che rimasto bloccato negli anni trenta ha accettato di insegnargli tutto ciò che può sullo SHIELD, i Chronicoms e su tutti gli altri vari progressi tecnologici della sua epoca.

Gli ha svelato poi l'esistenza dei suoi nipoti e la loro collaborazione al progetto degli LMD. Tutto ciò fa presupporre che nonostante i mezzi limitati, Ernest potrebbe completare da solo il programma LMD, creando anche delle repliche di se stesso, che non sarebbero altro che proprio i suoi nipoti del futuro.

Non sappiamo di certo quale sarà la verità. Molti quesiti sono ancora in sospeso. Tutti i protagonisti di Agents of SHIELD però rassicurano i fan sul finale della serie. A loro dire saranno tutti molto soddisfatti. Non ci resta che attendere dunque.