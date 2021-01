Agents of SHIELD, la serie dovrebbe tornare in un revival di Disney+? Parliamone!

Sebbene la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sia andata in onda solo pochi mesi fa, gli ultimi rumor vorrebbero Disney+ già con la mente verso un revival della serie Marvel. Ma sarà davvero così?

Conoscete il ritornello: bisogna prendere tutto con le dovute pinze, e considerarle più voci speranzose che altro, ma anche quest'oggi vogliamo riportarvi e commentare gli ultimi rumor sui possibili futuri progetti in casa Disney.

Al centro dell'attenzione questa volta è la prima e più longeva serie tv del MCU di produzione Marvel Television, Agents of S.H.I.E.L.D.

Creato a seguito del successo di The Avengers da Joss e Jed Whedon assieme a Maurissa Tancharoen, lo show incentrato sulle avventure degli Agenti dello S.H.I.E.L.D. guidati da Phil Coulson (Clark Gregg) è arrivata a conclusione lo scorso agosto dopo 7 stagioni.

I fan della serie, dispiaciuti di non vedere più sullo schermo i loro personaggi preferiti, hanno chiesto fin da subito a gran voce che questi venissero finalmente integrati ai film e alle serie dei Marvel Studios, e continuano a sperare in un futuro sequel/spin-off (in particolare vorrebbero rivedere il personaggio di Daisy Johnson a.k.a. Quake interpretato da Chloe Bennet).

E mentre la prima opzione, soprattutto alla luce dei recenti movimenti in casa Marvel, e con l'espansione del Multiverso già annunciata da film come Doctor Strange 2 e Spider-Man 3, sembra essere sicuramente la più probabile tra le due, c'è chi sostiene che in realtà si sarebbe già discusso di un potenziale revival di Agents of S.H.I.E.L.D. per la piattaforma streaming Disney+.

Al momento, per i motivi già citati, è impossibile dire quanto lontano dalla verità possa essere una tale voce, ma cosa ne pensereste se dovesse accadere? Credete sia meglio far confluire i personaggi dello show in altri progetti del MCU, o sareste entusiasti di avere una nuova serie su di loro? Fateci sapere nei commenti.