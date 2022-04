Agents of SHIELD, la serie MCU arriva su Disney+: ecco la data ufficiale

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è pronta ad arricchire la libreria della piattaforma streaming Disney+ e in particolare il materiale del Marvel Cinematic Universe. Con un post pubblicato sui social, l'account italiano ha ufficializzato la data d'uscita della serie MCU, generando grande entusiasmo tra i fan del franchise.

Tutte le sette stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. saranno disponibili su Disney+ a partire da mercoledì 18 maggio.

La serie del Marvel Cinematic Universe è stata creata quasi dieci anni fa da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen. Agents of S.H.I.E.L.D. è ambientata nel Marvel Cinematic Universe ed è basata sull'organizzazione denominata S.H.I.E.L.D., prodotta da ABC Studios e Marvel Television.

Sul nostro sito potete trovare la recensione di Agents of S.H.I.E.L.D. 7, l'ultima attesissima stagione dello show iniziato nel 2013, quando debuttò in Italia sulla rete tv FOX.



Partendo dal personaggio di Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg, l'organizzazione affronta nemici quali l'HYDRA, gli Inumani e alieni come i Kree.

Il cast è nutrito e nel corso degli anni ha aggiunto sempre più new entry alla lista di star, con nomi del calibro di Ming-Na Wen, Chloe Bennett, Henry Simmons e John Hannah.



A marzo Clark Gregg celebrava lo sbarco di Agents of S.H.I.E.L.D. su Disney+ negli Stati Uniti con un tweet che mostrava una foto della cover della serie nella libreria della piattaforma streaming che include anche lo Star Wars Universe.