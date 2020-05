Agents of SHIELD, sorpresa per I fan Netflix: star di Non ho mai sarà nei nuovi episodi

Anche Darren Barnet, star del nuovo teen drama Netflix Never Have I Ever (titolo italiano Non ho mai...), sarà nel cast della settima stagione di Agents of SHIELD. Secondo quanto riporta Variety, l'attore figurerà come guest star e sarà nell'episodio d'apertura, The new deal, in cui Clouson viaggerà indietro nel tempo nella New York degli anni '30.

Non è ancora chiaro, invece, se tornerà anche in altri episodi successivi. Anche Patton Oswalt farà il suo ritorno in Agents of SHIELD per la sua settima e ultima stagione, in un nuovo ruolo ancora non specificato, dopo aver interpretato vari membri della famiglia Koenig.

La conclusione della storia si preannuncia avvincente, anche se Chloe Bennet sa già che sarà difficile accontentare tutti gli spettatori. "Con la fine di ogni serie" ha raccontato qualche tempo fa a Digital Spy, "se c'è una fan base che ha a cuore i personaggi, avrà naturalmente una certa possessività sul modo in cui desidera che finisca. Voglio dire, guardate cosa è successo con Game of Thrones. Io stessa lo faccio con gli show che seguo. Non credo che renderemo tutti felici, ma sicuramente stiamo facendo un ottimo lavoro."

La settima stagione di Agents of SHIELD debutterà il prossimo 27 maggio, e dovrebbe arrivare in Italia su Sky nei prossimi mesi. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al nuovo promo di Agents of SHIELD 7.