Agents of SHIELD, le star della serie Marvel scendono in campo per una giusta causa

"Indossate una maledetta mascherina!" è il grido lanciato dalle star di Agents of Shield, che hanno deciso di sensibilizzare il pubblico in merito alle precauzioni da prendere in questo difficile periodo.

Se l'emergenza legata alla pandemia è calata in molti paesi del mondo, pur costringendo le persone in ogni caso un certo stato di allerta, in America i contagi continuano infatti ad essere molti. Per questo Nathalia Cordova-Buckley, interprete di Elena "Yo-Yo" Rodriguez ha postato un'immagine che la ritrae con il volto coperto da una maschera, al fianco della collega Ming-Na Wen, in un episodio dell'ultima stagione:

"#IndossateUnaDannataMascherina per favore!! Fate come fanno May e Yo", e l'interprete di Melinda May le ha fatto subito eco scrivendo: "Perfetto! Siate dei tipi tosti come May e Yo-Yo!".

A dare man forte alle attrici arriva anche la creatrice della serie, che ha più volte ammesso di essere immunodepressa: "Vi parlo con l'esperienza di una persona immunodepressa, la cui vita è sempre a rischio e che dipende dalla scienza per sopravvivere. Ve lo dico in maniera chiara: se qualcuno vicino a me non indossa una mascherina e ha il coronavirus senza saperlo, anche se IO indosso una mascherina, potrebbe comunque uccidermi".

Molti altri attori hanno partecipato pubblicando una loro foto con il volto coperto: dopo Clark Gregg (Agente Coulson) troviamo anche Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) e la stessa Ming-Na Wen. Un bel modo per ricordare a tutti di tutelare il prossimo in questa complicata situazione.

Intanto una star di Glow si prepara al debutto nella serie Enver Gjocaj si è detto felice per essere tornato nei panni di Sousa.