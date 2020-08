Agents of SHIELD, una star della serie rivela: 'Vorrei interpretare Silver Surfer'

Una delle stelle di Agents of SHIELD, vorrebbe continuare a far parte del Marvel Cinematic Universe, nei panni di un supereroe che ha fin qui avuto poco rilievo nei film, ovvero Silver Surfer apparso solo in I Fantastici 4 e Silver Surfer.

Stiamo parlando di Daz Crawford, che ha interpretato l'agente dell'HYDRA Kebo nella seconda e terza stagione della serie televesiva ABC. Dunque l'attore vorrebbe scrollarsi di dosso i panni del cattivo per vestire il suolo del supereroe alter ego di Norrin Radd.

"Se dovessi interpretare un altro personaggio dell'MCU, probabilmente sceglierei Silver Surfer", ha detto Crawford quando gli è stato chiesto di scegliere il suo supereroe Marvel ideale durante un panel virtuale di Wizard World. "Ci ho pensato molto, spesso ricevo solo proposte di audizioni per interpretare cattivi, quindi ecco qua".

Nell'universo dei Marvel Comics, Radd è un difensore galattico particolarmente nobile che vive un forte dissidio interiore. Molto spesso ha combattuto al fianco dei Fantastici 4 e dei Vendicatori. Anzi, nei fumetti è stato proprio lui a comprendere per primo l'immenso potenziale di Thanos e a recarsi sulla Terra per avvertire tutti gli altri eroi.

Di recente si è diffusa la notizia secondo cui Kevin Feige e i Marvel Studios starebbero attivamente sviluppando un film su Silver Surfer in seguito all'acquisizione di Fox da parte della Disney. Ora che tutto i personaggi delle famiglie dei Fantastici Quattro e degli X-Men sono sotto la bandiera della Marvel, sarà molto il materiale a cui dedicarsi e i film da realizzare. Questi personaggi potranno ora apparire liberamente in tutto l'MCU ed è probabile che il nuovo debutto di Silver Surfer avverrà in Guardiani della Galassia 3.

Intanto Agents of SHIELD si avvia verso la conclusione. Voi siete pronti a salutare i vostri agenti preferiti?