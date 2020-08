Agents of SHIELD, le star dello show anticipano la reunion dei FitzSimmons!

Il series finale di Agents of S.H.I.E.L.D. è arrivato, e domani notte sapremo come si concluderà la settima e ultima stagione dello show di ABC. Intanto, due star della serie anticipano la tanto agognata reunion dei FitzSimmons, che però, non può non essere in linea con il loro rapporto: complicata.

Come ci hanno gentilmente ricordato i vari membri del cast di Agents of S.H.I.E.L.D. negli ultimi giorni (grazie tante per il magone), sono passati 7 anni da quando un Team che di Team aveva davvero poco, a essere onesti, ha iniziato a scorrazzare per il Marvel Cinematic Universe, cercando di salvare la terra come meglio potevano.

Oggi, quella banda di scapestrati è ancora qui, anche se per poco: l'ultima missione del Team Coulson è arrivata, e questo significa dover dire loro addio. Ma prima dei saluti, ci sarà concesso rivedere insieme la coppia più sfortunata dello show (ed è una bella gara) Leo Fitz e Jemma Simmons?

Secondo i loro interpreti, Iain De Caestecker e Elizabeth Henstridge, sì. Ma...

"Non è esattamente come potreste immaginarvela, almeno non inizialmente" aggerma la Henstridge "Ha un suo bel filtro pieno di complicazioni come ogni cosa targata FitzSimmons".

"È il tipico viaggio sulle montagne russe che è solitamente abbinato alla loro relazione" conferma De Caestecker.

Ma se non altro, la peggiore delle loro separazioni, a detta di entrambi gli attori, può ancora essere considerata la prima, quando Simmons era sotto copertura nei laboratori dell'HYDRA e Fitz cercava di riprendersi dal trauma subito.

"Ricordo quanto fu difficile girare quelle scene. Era la prima volta in cui non ero lì per poter aiutare Fitz. Non sono stata io ad aiutarlo a riprendersi, e Iain ha portato in scena il tutto in maniera davvero straordinaria" ricorda la Henstridge.

Gli ultimi due episodi di Agents of S.H.I.E.L.D., The End Is At Hand e What We're Fighting For, andranno in onda negli Stati Uniti mercoledì 12 agosto.