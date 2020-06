Agents of SHIELD, si torna agli sfavillanti anni 70 nella 7x05: pronti per la disco music?

Stereo giganti, pattini e acconciature improbabili, stavolta per i protagonisti di Agents of SHIELD ci sarà da ballare... Ma in modo molto diverso da quello che abbiamo visto nei precedenti episodi. Eccoli infatti catapultati nei magici anni '70 e se sentite uno strano rumore in sottofondo non temete: è solo disco music!

Dopo aver visitato gli anni '50 nella 7x04 di Agents of SHIELD, il gruppo di agenti del paranormale si avventura nell'epoca di Bob Marley e Barbra Streisand: scoprite il promo della 7x05 nel player in alto. Ad accompagnarli nell'episodio A Trout in the Milk, ci sarà anche lo speciale ritorno del generale Rick Stoner, apparso nella quinta stagione ed interpretato da Patrick Warburton.

In quell'occasione abbiamo visto i nostri esplorare una base segreta in cui avevano visionato alcune registrazioni di Stoner, che tradivano senza alcun dubbio l'epoca di provenienza, e non è quindi un caso che adesso si trovino faccia a faccia col generale, il quale sembra arrivare proprio al momento giusto.

Stando alla piega che stanno prendendo gli eventi e il climax crescente degli ultimi episodi, in molti stanno già ipotizzando che il finale di stagione di Agents of SHIELD possa essere ambientato nel 2012, anno cardine per le avventure del Marvel Cinematic Universe, tesi avvalorata dalle recenti dichiarazioni di Enver Gjokay sulla possibilità di riprendere il personaggio visto in Avengers.