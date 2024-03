Agents of SHIELD tornerà? Secondo il dirigente Marvel 'tutto è possibile'

Agents of Shield ha certamente segnato un momento fondamentale per il Marvel Cinematic Universe e il suo successo anche sul medium televisivo e nel formato seriale, distaccandosi comunque notevolmente dai prodotti per la sala della Casa delle Idee. Brad Winderbaum ha dichiarato che lo show potrebbe anche, in futuro, in qualche modo tornare.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Kevin Feige su Agents of Shield, torniamo a parlare dell’opera Marvel per condividere le parole dell’uomo a capo del dipartimento televisivo Marvel, che, a domanda precisa su un possibile ritorno della serie, ha tenuto la porta aperta, pur girando intorno all’argomento: “Una cosa simile la stiamo facendo proprio ora. Siamo in produzione con Daredevil: Born Again a New York, stanno girando proprio in questi giorni. È probabilmente il prossimo show che rivisiterà e farà rivivere una serie molto forte, una delle mie preferite del nostro universo. E quindi… non si sa mai, questa è la risposta”.

Il fatto che la serie possa tornare con tutti i suoi protagonisti sembra effettivamente difficile da immaginare, ma, i prossimi film dell’universo adattato dai fumetti e la presenza in alcuni di essi di alcuni personaggi dello show, potrebbero dare lo spunto per riportare le storie dell’agenzia in auge, adattandole al nuovo contesto del multiverso.

In attesa di capire se potremo davvero vedere un revival dell’opera Marvel, vi lasciamo alla nostra recensione di Agents of Shield 7.

