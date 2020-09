Agents of SHIELD, ecco il tributo finale di un fan in stile Avengers: Endgame

La serie Agents of SHIELD potrebbe essere giunta al capolinea ma, questo non impedisce ai fan di divertirsi. Dopo un epico teaser di una serie dedicata a Quake, che molti vorrebbero vedere su Disney+, ora arriva un nuovo video ispirato ad Avengers: Endgame.

Random Guy un utente di YouTube ha deciso di rendere omaggio attraverso tutti gli agenti dello SHIELD l'intero Marvel Cinematic Universe, rappresentando i vari protagonisti della serie come se fossero dei Vendicatori. Come scritto dall'autore dell'opera nella didascalia del video che potete vedere di seguito, si tratta di un progetto che ha richiesto all'incirca tre mesi che ha voluto realizzare per rendere omaggio al finale di una delle serie più amate.

Nel video compaiono vecchie e nuove conoscenze di Agents of SHIELD tra cui: Brett Dalton (Grant Ward), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Ming-Na Wen (Melinda May ), Chloe Bennet (Daisy "Quake" Johnson) e Clark Gregg (Phil Coulson), Henry Simmons (Alphonso "Mack" Mackenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena "Yo-Yo" Rodriguez) e Jeff Ward (Deke Shaw) e molti altri ancora.

Questo tributo è chiaramente ispirato ai credits di Avengers: Endgame come abbiamo già detto ed è solo uno dei tantissimi tributi che si possono vedere in giro. Non mancano di certo incredibili fan-art e tantissime clip dedicati alla squadra che nel corso degli anni abbiamo imparato ad amare. Intanto date un'occhiata a come è nato l'eliveivolo sede dello SHIELD e fateci sapere nei commenti cosa pensate di questo incredibile video.