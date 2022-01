Agents of SHIELD: su Twitter i fan chiedono che sia reso canonico con il MCU

I fan della Marvel si sono spesso chiesti se la serie Agents of SHIELD fosse canonica con il MCU. Teoricamente la risposta è no, e la questione porta a un'altra domanda: rivedremo i protagonisti di Agents of SHIELD nei prossimi prodotti degli Studios? I fan sperano di sì, e chiedono che lo show diventi canonico con il MCU.

A confermare la cattiva notizia era stato proprio Kevin Feige qualche tempo fa, quando in occasione dell'arrivo dei primi prodotti seriali curati dagli Studios insieme a Disney+, aveva detto che tutti gli show creati in precedenza dalla Marvel Television non erano da considerare canonici. Un'affermazione con cui Clark Gregg, interprete dell'Agente Coulson, non era stato d'accordo, e alla cui voce si era unito anche Vincent D'Onofrio, che ha assicurato di aver interpretato sempre lo stesso personaggio, a prescindere dal prodotto in cui si trovava.

Proprio un recente cameo (anzi, più di uno), e la fedeltà delle prime stagioni dello show agli avvenimenti dei film Marvel, hanno portato i fan a riversarsi su Twitter, chiedendo che Agents of SHIELD sia resa canonica. Secondo molti, infatti, la serie ha dato inizio a un'era per il MCU in televisione, e sarebbe folle ignorarlo. Tutto questo, ovviamente, unito alla richiesta di alcuni ritorni. In fondo all'articolo troverete i commenti dei fan!