Agents of SHIELD, arriva il poster animato ispirato al cartaceo

Vanno bene i film e le serie tv, ma le origini non vanno dimenticate. Ci sta, allora, che di tanto in tanto l'Universo Marvel cinematografico e televisivo omaggi quella controparte cartacea il cui fascino non accenna a diminuire. Va in queste direzione, dunque, il poster twittato dall'account ufficiale di Agents of SHIELD.

Il tweet parla proprio dell'abbracciare le proprie origini cartacee, con tanto di dedica a Jim Steranko, il fumettista statunitense dalla cui fantasia nacque, negli anni '60, la serie capostipite "Nick Fury - Agent of SHIELD". Il post, ovviamente creato per pubblicizzare l'imminente sesta stagione di Agents of SHIELD, è stato ben accolto dai followers, che hanno apprezzato lo stile grafico e la volontà di omaggiare i celebri comic book che hanno dato il via all'Universo Marvel.

I fan, comunque, non vedono l'ora che inizi la sesta stagione dello show iniziato nel 2013. Gli attori, ovviamente, gettano benzina sul fuoco dell'entusiasmo. Clark Gregg, che nella prossima stagione interpreterà un nuovo e sinistro personaggio, ha dichiarato che sarà "tosta e rumorosa". Elizabeth Henstridge ha invece parlato di stagione di rottura con le precedenti. Chloe Bennet aveva, invece, regalato ai fan un'anticipazione piuttosto spoilerosa. Non si sa cosa accradrà, dunque, ma ciò che sembra certo è che i fan saranno costretti a guardare al futuro, distaccandosi da quanto visto finora. La sesta stagione di Agents of SHIELD prenderà il via il prossimo 10 maggio, sulla ABC. Non è ancora possibile sapere, invece, se la nuova stagione sarà ambientata prima o dopo gli eventi di Endgame.