Agents of SHIELD, un'ultima missione con gli Avengers? Il grande rimpianto di Clark Gregg

Clark Gregg deve gran parte del successo di Agents of SHIELD e del suo agente Coulson all'universo degli Avengers e, dopo aver ringraziato Robert Downey Jr, parla anche della sua mancata reunion con i supereroi di casa Marvel.

Non che l'idea non sia venuta in mente a Gregg: come dichiara a Comicbook.com, avrebbe gradito molto se gli autori avessero deciso di includere gli Avengers per lo meno in un'inquadratura di Agents of SHIELD: "Pensavo: 'E dai, non avete fatto neanche una sequenza'. Perché non poteva esserci un bellissimo piano sequenza in cui loro sono in una missione, noi agenti siamo in una missione e... Ops!".

L'allusione è ovviamente alla comparsa di un membro del noto gruppo di supereroi, magari per un salvataggio provvidenziale e poi per una spettacolare collaborazione ai danni del nemico di turno. Comunque sia Gregg non è pessimista a riguardo e in futuro, chissà, potrebbe davvero esserci una storia Marvel che vede i due team insieme.

L'attore ha poi dichiarato che il suo ingresso nel franchise è stato abbastanza graduale, e che nel corso delle prime settimane sul set di Iron Man ha avuto modo di accorgersi di come Coulson fosse affidato sempre più spazio, fino all'aggiunta in Iron Man 2. Ora che anche la serie sta per giungere al termine, Gregg ha dei nuovi progetti e sicuramente tornerà ad interessare gli spettatori con altri ruoli di spessore.