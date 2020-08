Agents of SHIELD, l'ultima missione del team nel trailer del finale di serie

Marvel Entertainment ha pubblicato il primo teaser ufficiale del finale di serie di Agents of SHIELD, che metterà in scena l'ultima, epica missione del team per fermare Malick. Gli ultimi due episodi, intitolati The End is at Hand e What We’re Fighting For, andranno in onda mercoledì 12 agosto in una serata evento della durata di due ore.

Le immagini del promo sono visibili anche in calce alla notizia. La settima stagione di Agents of SHIELD ha visto la squadra dall'agente Phil Coulson viaggiare nel tempo, fino al 1931. Fanno parte del cast, della serie Marvel, tra gli altri, Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Henry Simmons (Alphonso "Mack" MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena "Yo-Yo" Rodriguez), John Hannah (Holden Radcliffe), Adrianne Palicki (Bobbi Morse), Brett Dalton (Grant Ward), Luke Mitchell (Lincoln Campbell) e Nick Blood (Lance Hunter).

Nei giorni scorsi, Chloe Bennet ha raccontato di essere stata l'ultima a scoprire di essere Daisy Johnson. "Sono abbastanza sicura che i fan ci siano arrivati prima di me" ha spiegato. "Io ho avuto qualche presentimento, forse verso la fine della prima stagione, ma non ne ero troppo sicura."

In attesa del finale di Agents of SHIELD, ecco cosa è successo nel terzultimo episodio, intitolato Brand New Day.