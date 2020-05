Agents of SHIELD, l'ultima stagione farà riferimenti anche a Thanos?

Mentre il nuovo promo di Agents of Shield ci ricorda che la settima stagione è ormai alle porte, i fan continuano a chiedersi se in qualche modo i vari protagonisti avvertiranno gli effetti di ciò che è successo negli ultimi due film degli Avengers.

In effetti c'è sempre stata la volontà, da parte di Marvel, di slegare la serie televisiva dall'universo cinematografico, con il risultato che ad oggi permangono dubbi sulla timeline in cui collocare le avventure di Agents. Una fan ha voluto sottoporre la questione al capo degli effetti speciali Mark Kolpak:

"Me lo sto chiedendo da quando gli ultimi due film sugli Avengers sono usciti: che effetto ha lo Schiocco di dita sui nostri amati Agents of Shield? O non ha avuto nessun effetto? Ho una teoria: nella loro timeline, non è ancora successo".

Ovviamente l'artista coinvolto nella produzione della serie non ha potuto dare una risposta troppo netta, ma ha comunque fatto sapere che "beh, dovrete aspettare la stagione 7". È quindi possibile che nel corso dell'ultima infornata di episodi vengano affrontati in modo diretto gli sconvolgenti eventi legati a Thanos e all'epica battaglia degli Avengers...

Sappiamo che per la settima stagione è previsto un gradito ritorno e un'aggiunta direttamente dal cast di Non Ho Mai, teen drama di Netflix.