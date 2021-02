Agents of SHIELD, vedremo dei ritorni nel MCU? La risposta di Kevin Feige

Dopo sette stagioni, nei mesi scorsi si è conclusa Agents of SHIELD, e molti fan già vorrebbero veder tornare alcuni personaggi nelle nuove serie del Marvel Cinematic Universe in programma su Disney+. Anche in WandaVision sembrano esserci dei riferimenti allo show, come nello spot di Hydra Soak, e le voci continuano a rincorrersi.

Quanto c'è di vero? Sono in molti a chiederselo, anche perché il boss dei Marvel Studios Kevin Feige, intervenuto mercoledì al panel della Television Critics Association (TCA), è stato volutamente ambiguo e non ha confermato né smentito.

"A proposito delle voci sul ritorno di personaggi di Agents of SHIELD" ha riassunto Eric Goldman in un tweet che possiamo leggere anche in calce alla notizia, "Kevin Feige dice: Ci sono spesso voci che sono vere, e altrettanto spesso ci sono voci che non lo sono. È stato molto bello vedere Clark Gregg tornare nel MCU in Captain Marvel... per tutto il resto, staremo a vedere."

Anche Jac Schaeffer, creatrice e sceneggiatrice di WandaVision, è stata evasiva sull'argomento: in una recente intervista con ET, all'inevitabile domanda sullo spot di Hydra Soak e su eventuali collegamenti con Agents of SHIELD ha risposto così: "Qui parlerò di qualcosa di completamente diverso. Di cosa possiamo parlare? Beh, ieri ha piovuto..."

