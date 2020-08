Agents of SHIELD, in vista del finale, scopriamo cosa è successo in Brand New Day

L'ultimo episodio di Agents of SHIELD ci ha avvicinati sempre più verso la fine ma, ci sono ancora molte domande a cui bisogna rispondere, in particolare bisognerà capire quanto la nuova linea temporale influirà sull'esistenza dello Shield.

La scorsa settimana abbiamo assistito alla morte della madre di Daisy nel 1983 e tenuto conto che Quake è ancora in vita, abbiamo capito di esserci immersi a piè pari nel complesso mondo dei viaggi temporali di Avengers: Endgame.

Nell'episodio di stasera, 'Brand New Day', la nuova teoria della timeline è stata confermata e tutti si domandano che cosa potrà accadere. Inoltre di certo non ci sono state buone notizie per SHIELD, e dunque l'esistenza dell'organizzazione è messa seriamente a rischio.

Al termine della puntata, i Chronicom che hanno eliminato tutte le basi SHIELD che vanno dall'Hub al Triskelion. Sapevamo già quale sarebbe stato il destino del Triskelion ma, vedere tutto ciò è stato senza dubbio un vero shock. Questo lascia molte domande. In primis, il team sarà in grado di salvare questa nuova sequenza temporale?Inoltre, Lo SHIELD è finito per sempre? La timeline originale esiste ancora e gli agenti potranno farvi ritorno? Ci avviamo verso l'epilogo definitivo di Agents of Shield, dunque speriamo di riuscire ad avere delle risposte molto esaustive.

Tra le varie note dolenti abbiamo però anche qualcosa di positivo, il team appare più unito che mai, nonostante il futuro non proprio sicuro. Inoltre abbiamo assistito ad alcuni flasback su Fitz ma, non è ancora chiaro dove si trovi precisamente.