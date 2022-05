Agents of Shield, Watch Party organizzato da Disney+ per lo show Marvel

Il 20 maggio è il National Streaming Day e Disney+, Hulu ed ESPN+ hanno organizzato diversi eventi su Twitter in onore di questa festa non ufficiale creata da Roku nel 2014. Uno di questi ha visto protagonista Agents of SHIELD, l'amata serie Marvel che è stata aggiunta al servizio di streaming in Italia pochi giorni fa.

Lo show, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Agents of Shield 7, è andato in onda per sette stagioni su ABC ed è arrivato su Disney+ a marzo negli Stati Uniti. Ieri, la piattaforma ha organizzato un Watch Party del primo episodio della serie, per la gioia dei fan che sono sempre più entusiasti del riconoscimento ottenuto dall'amato team nell'ultimo periodo.

"Abbiamo i tuoi programmi per la serata. Unisciti a noi alle 18:30 PT / 21:30 ET per il nostro WatchParty @AgentsOfSHIELD e twitta insieme a #AgentsOfSHIELD e #DisneyPlus. #DisneyBundle", ha twittato Disney+. In un post precedente, hanno confermato che il tweet live è stato per il primo episodio dello show, che introduce la squadra e vede il ritorno di Phil Coulson (Clark Gregg) dopo la sua prematura scomparsa in The Avengers.

L'interesse di Disney+ per Agents of SHIELD alimenta le speranze dei fan, che sperano di rivedere alcuni dei personaggi nel MCU. Ovviamente, tutto è possibile ora che il sito di streaming ha annunciato una nuova serie di Daredevil con Charlie Cox. Un personaggio che molti fan sperano di rivedere è Daisy Johnson/Quake, interpretata da Chloe Bennet in Agents of SHIELD.

Per finire, vi lasciamo con tutte le serie arrivate a maggio su Disney+.