Agents of SHIELDS, Clark Gregg celebra l'arrivo della serie Marvel su Disney+

Negli ultimi giorni non solo il DefendersVerse ha cambiato casa ma, anche la serie Agents of SHIELD ha fatto il suo debutto ufficiale su Disney+ per la gioia di Clark Gregg e di tutti i fan della serie conclusasi dopo 7 stagioni lo scorso anno.

L'amatissimo interprete di Phil Coulson così ha voluto celebrare l'evento con un post su Twitter, mostrando proprio la pagina dello show in cui appare in primo piano in compagnia di tutti gli altri interpreti di questa produzione.

Lo scorso mercoledì oltre ad Agents of SHIELD anche Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders sono approdate sulla piattaforma di Topolino, riunendo quindi per la prima volta tutte le serie Marvel sotto lo stesso tetto. Per il momento questo cambiamento ha riguardato però solo gli Stati Uniti, l'arrivo del DefendersVerse in Italia si farà ancora attendere per qualche tempo.

L'aggiunta di Agents of SHIELD e della serie Netflix Marvel – che non hanno ancora la propria posizione nella sequenza temporale dell'MCU della piattaforma – ha anche spinto Disney+ ad apportare alcune modifiche al parental control, data la natura più "matura" degli spettacoli in questione.

Voi sareste felici di un eventuale passaggio di questi show da Netflix a Disney+ anche nella nostra nazione? Diteci la vostra nei commenti.