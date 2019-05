Un'agghiacciante conversazione tra Allison Mack, star di Smallville e Keith Raniere

Un nuovo sviluppo nel caso che coinvolge Allison Mack nella setta NXIVM della quale era leader Keith Raniere. Proprio quest'ultimo ha rivelato una registrazione in cui lui e l'attrice di Smallville spiegano il processo di schiavitù delle donne e di come le marchiavano a fuoco.

Accusata di aver preso parte alla setta di Keith Raniere, la così detta NXIVM, Allison Mack, star di Smallville, aspetta la sentenza che si terrà il giorno 11 settembre 2019. Il leader del NXIVM ha rivelato una nuova registrazione in cui lui l'attrice, con tranquillità, parlando e discutono di come hanno marchiato a fuoco le donne membro della setta e come tutto si sia svolto come un sacrificio volontario. Uno scenario da far venire i brividi. Raniere spiega nel dettaglio "tutto è avvenuto come in una sorta di sacrifico, le persone dovrebbero dire Per favore, marchiami con il fuoco, sarebbe un onore o comunque qualcosa del genere, perché si tratta di un onore che vogliono avere sul corpo per il resto della loro vista, e dovrebbero dirlo prima di essere legate in modo che non sembri forzato".

In una parte del nastro Keith Raniere chiede ad Allison Mack come si sentiva quando anche lei è stata marchiata. Dalle parole dell'attrice sembra che fosse completamente travolta dal suo ruolo di schiava, assoggettata da Raniere e pensava che qualsiasi cosa facesse o le chiedessero di fare fosse in nome dell'amore: "Pensa al tuo padrone e all'amore per il tuo padrone e collega questo dolore all'amore per lui". Inquietante è dire poco.

Si tratta di uno dei casi più particolari della recente storia degli Stati Uniti d'America, Allison Mack si è dichiarata colpevole di cospirazione, racket e traffico di esseri umani ed estorsione ed è accusata di aver manipolato le donne per diventare delle schiave del loro leader spirituale Keith Raniere. Allison Mack è conosciuta per l'interpretazione di Chloe Sullivan, amica intima del giovane Clark Kent, nella serie tv Smallville. All'inizio dello scorso anno fu resa pubblica la scoperto che la Mack era coinvolta in questa misteriosa setta NXIVM, e che ne fosse una dei leader, che guidasse questo gruppo segreto di schiave chiamato DOS.

In questo gruppo, Allison Mack aveva marchiato le donne con le iniziali di Keith Raniere, donne che erano costrette a rispettare i loro padroni assegnati e ad avere rapporti con loro, e pare che alcune di loro fossero state coinvolte direttamente da lei. Aspettando la condanna per Allison Mack, questo resta uno dei più macabri scandali sessuali degli ultimi tempi.