Un aggiornamento sulle condizioni di Chandler Riggs di The Walking Dead dopo l'incidente

Come vi abbiamo raccontato, l'attore Chandler Riggs ha avuto un brutto incidente la settimana scorsa in seguito ad una caduta da cavallo, che l'ha costretto ad un ricovero in ospedale. Riggs, noto per la sua interpretazione di Carl Grimes in The Walking Dead, indossava il casco, ed ha evitato guai peggiori.

Ciò nonostante però la caduta è stata piuttosto pesante, e come ha raccontato su Twitter ha sofferto addirittura di perdita della memoria. L'attore ha infatti informato i fan della cancellazione del suo prossimo livestream, rivelando di sentirsi meglio ma di avere ancora alcuni problemi.

"È così strano sentire cosa stessi dicendo e facendo dopo che era successo. Per ore non avevo idea di che anno fosse, come mi trovassi lì, cosa fosse successo, ecc. e ho continuato a fare le stesse domande più volte, per poi scordarmi immediatamente la risposta".

Riggs aveva anche effettuato una chat live dall'ospedale per rassicurare i fan, ma ha ammesso di ricordare pochissimo anche di quello: "Mi ricordo di aver parlato in chat" ha risposto l'attore ad un fan, "ma non ho idea di quanto tempo sono stato in onda e di cosa ho parlato".

L'attore è al momento impegnato in A Million Little Things su ABC, giunto ora alla pausa di metà stagione. Nel frattempo invece, The Walking Dead 10 sta ricevendo diversi apprezzamenti su Rotten Tomatoes.