Si aggiunge una nuova location alle riprese di The Falcon and the Winter Soldier

Continua le riprese dell' targata Disney+, una delle serie live action del Marvel Cinematic Universe attualmente in lavorazione, e stando a un nuovo aggiornamento sulla produzione del progetto con Anthony Mackie e Sebastian Stan, sembrerebbe essersi aggiunta nuova location.attesissima e anticipata The Falcon and the Winter Soldier

Stando a quanto riportato da Comicbook.com, infatti, le riprese della serie creata da Malcom Spellman dovrebbero presto spostarsi presso il castello di Ploskovice nella splendida Praga. Stando al report, la location est europea dovrebbe dare vinta all'interno dell'economia narrativa dello show al palazzo del Barone Zemo (Daniel Bruhl).



La cosa ha senso, visto che di recente The Falcon and the Winter Soldier ha già girato porzioni del materiale in Repubblica Ceca e che il castello sopra menzionato potrebbe offrire una dimora adeguata a un villain come Zemo. Le riprese a Praga al momento non sono ancora confermate, comunque, anche se immaginiamo che avremo presto delle ufficialità.



The Falcon and the Winter Soldier vede nel cast anche Wyat Russell nei panni di John Walker/U.S. Agent ed Emily VanCamp in quelli di Sharon Carter, per un'arriva su Disney+ previsto entro la fine del prossimo autunno 2020.



Curiosi? Quanto state attendendo The Falcon and the Winter Soldier? Diteci la vostra nei commenti.