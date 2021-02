Aggredita la troupe di Pomeriggio 5: ecco cosa è successo

Aggressione per la una troupe di inviati di Pomeriggio 5, mentre stavano cercando di intervistare la figlia di Ilenia Fabbri, la donna trovata morta in casa la scorsa settimana con una ferita alla gola. La giornalista Cristina Abattista ed i colleghi hanno cercato di porre qualche domanda alla figlia di Ilenia Fabbri nei pressi della sua casa.

La ragazza, uscita di scasa scortata dagli amici, si è avvicinata alla casa per depositare dei fiori sul luogo in cui è stata trovata morta la mamma. La giornalista le ha chiesto se si sentisse di dire qualcosa a riguardo, ma la risposta della ragazza è stata secca: "no, perchè avete detto un sacco di mer....". Poco dopo la ragazza è stata incalzata anche da altri presenti, ma a questo punto ha perso la pazienza e si è scagliata contro i presenti e contro una telecamera, trattenuta da un'amica e la polizia.

Barbara D'Urso dal suo canto ha difeso l'operato della sua inviata, ma ha voluto mostrare vicinanza alla ragazza: “Comprendiamo il dolore della figlia. C’erano varie troupe televisive, si è scagliata contro la nostra telecamera. La comprendiamo ma ci dispiace perché non ci sembra di avere detto cose inesatte”. Anche la stessa Cristina Abbattista ha mostrato la sua disponibilità in futuro: "in qualsiasi momento siamo a disposizione. Se ci sono state dichiarazioni inesatte, siamo a disposizione"..

Le aggressioni alle troupe non rappresentano, purtroppo, una novità assoluta: lo scorso anno era stata la volta di Moreno Morello di Striscia La Notizia, ma quello maggiormente preso di mira è senza dubbio Vittorio Brumotti.