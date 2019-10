AHS 1984: foto dal set suggeriscono il ritorno di una star dello show

AHS: 1984 è giunta al suo sesto episodio e i fan sono da tempo tesi a cogliere ogni dettaglio per svelare il segreto nascosto nella trama, elemento caratterizzante ogni stagione della serie. Adesso una foto dal set preannuncia il ritorno di una vecchia conoscenza, che potrebbe cambiare le carte in tavola: spoiler alert!

Quasi si fa fatica a riconoscerlo, con i grossi occhiali e i folti baffi a coprirgli il visso, ma sullo sfondo della foto scattata ad Emma Roberts un occhio più attento può chiaramente identificare Dylan McDermott. L'attore è uno dei più noti ed amati della serie grazie ai sui personaggi Ben Harmon (Murder Hous, Apocalypse) e Johnny Morgan (Asylum) e sembra proprio che sarà presente anche nella stagione in corso.

Non è ancora chiaro se si tratterà di un semplice cameo o se il suo ruolo avrà un ruolo fondamentale nella risoluzione della trama, ma sicuramente non vediamo l'ora di ammirarlo in abbigliamento anni '80, possibilmente impegnato in scene ricche di suspense. A mancare in questa stagione sarà invece la beniamina Sarah Paulson che conferma la sua assenza.

Intanto il mistero che si cela in American Horror Story inizia a svelarsi di episodio in episodio: la settimana scorsa abbiamo scoperto la verità su Camp Redwood e non si può certo dire che non sia qualcosa di sbalorditivo. La recente rivelazione sembrerebbe confermare alcune teorie dei fan di AHS, ma tutto può essere stravolto da un momento all'altro.

AHS: 1984 è in onda ogni giovedì su Fox Italia. Siete rimasti indietro di qualche episodio? Correte a vederlo! I brividi sono dietro l'angolo, ma niente è più terrorizzante di uno spoiler.