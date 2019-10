AHS: 1984, Leslie Grossman sulla sua Margaret: 'C'è ancora molto da scoprire'

A pochi episodi della fine di American Horror Story: 1984, l'interprete di Margaret Leslie Grossman ha anticipato che il suo personaggio avrà ancora molto da dire nel corso della stagione.

Durante una recente intervista con TV Guide, l'attrice ha rivelato che vestire i panni di Margaret è stato, professionalmente parlando, come un sogno che diventa realtà. Pur non anticipando alcun dettaglio sulla trama dei nuovi episodi, la Grossman ha confermato che la storia di Margaret non è assolutamente finita qua, anzi.

"Non posso fare spoiler di qualsiasi tipo, ma vi dico che c'è ancora molto da vedere" ha detto la Grossman. "E proprio quando sembra che lo show stia andando a zig zag. Ci sono ancora molte cose da scoprire. Non solo per Margaret, ma anche per quanto riguarda un sacco di altre questioni. Abbiamo ancora parecchia roba in serbo."

Dopo la grande rivelazione dello scorso episodio, il numero 100 dell'intera serie antologica targata FX, l'attrice ha iniziato a vedere il personaggio in maniera differente: "Mi piacerebbe che vivesse per sempre. Ma penso che il pubblico desideri per lei una morte atroce. Se fosse per me, Margaret continuerebbe il suo orribile regno per l'eternità."

Il settimo episodio di American Horror Story: 1984 andrà in onda su FX il 30 ottobre, mentre per la premiere italiana della stagione bisognerà attendere novembre. Per altre notizie potete leggere la stagione preferita di Ryan Murphy.