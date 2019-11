AHS 1984 potrebbe aver rivelato il tema della decima stagione della serie

Fantasmi, streghe, clown, demoni... Finora abbiamo visto un po' di tutto in American Horror Story. Quale potrà mai essere l'argomento al centro della decima stagione dello show? Forse AHS 1984 ce lo ha già anticipato.

Secondo il sito DigitalSpy, American Horror Story 1984 avrebbe nascosto all'interno dei suoi episodi possibili indizi sul tema della prossima stagione, teoria supportata anche da una precedente dichiarazione di Murphy secondo cui proprio l'ottavo episodio della nona stagione avrebbe contenuto un grosso indizio sulla decima stagione di AHS.

E a quanto pare, si tratterebbe di... Alieni.

Il tema, già per certi versi affrontato nella seconda stagione dello show, American Horror Story: Asylum, potrebbe tornare a rivestire un ruolo chiave nella serie.

In un precedente episodio di AHS 1984, infatti, era stato notato da alcuni fan come la casa di Mr. Jingle in Alaska avesse un che di familiare. Questa era effettivamente parte dello stesso set utilizzato per Asylum, precisamente per la storyline riguardante Kit (Evan Peters), la sua famiglia e sì, gli alieni. Ad ogni modo, pare che il riferimento in quel caso non fosse diretto, a meno di un coinvolgimento in 1984 degli stessi alieni di Asylum, e che della cosa non si fosse più parlato, almeno fino allo scorso episodio dello show.

Nella 9x08, infatti, oltre agli alieni, viene nominato Leonard Nimoy in una battuta che, sempre secondo il sito, suonerebbe anche un po' bizzarra in un contesto del genere, nonostante la bizzarria dell'episodio in sé: "Negli anni '70, tutto quello che interessava alla gente era Bigfoot, gli alieni, Loch Ness... E tutta quella roba su Leonard Nimoy e "Alla ricerca di". Ma nella stessa scena viene menzionato anche The National Enquirer, una pubblicazione americana che in passato regalò 5,000 dollari a Travis Walton, un uomo rapito dagli alieni, per il 'Miglior caso sugli UFO dell'anno'.

E, poco più tardi, Jonas incontra di nuovo Jingles, e gli dice che morire è come "fluttuare nello spazio".

Memori della già citata seconda stagione, in cui i due figli di Kit si sono rivelati degli ibridi tra umani e alieni che sembravano essere "destinati a cambiare il mondo, un giorno", ci si chiede ora se quel giorno possa essere davvero arrivato.

L'episodio finale di AHS 1984 andrà in onda il 13 novembre in America, mentre qui in Italia da questa sera American Horror Story 1984 sarà disponibile su Fox.