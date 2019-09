AHS 1984: Ryan Murphy chiede aiuto a un fan per realizzare la sigla dello show

Non sempre sono i professionisti ad avere le idee più interessanti: nel caso di AHS 1984, ad esempio, è stato un fan ad avere la giusta intuizione creativa per la sequenza iniziale della serie, cosa che non è sfuggita a Ryan Murphy.

La nuova stagione di American Horror Story sta per arrivare, e intanto sono stati diffusi i vari poster, teaser trailer e diverse immagini promozionali.

Nulla si sapeva però, finora, della potenziale sigla dello show.

Adesso, tramite un post su Instagram di Ryan Murphy (co-creatore dello show), possiamo finalmente vedere i titoli d'apertura di American Horror Story 1984, ovviamente perfettamente abbinati al tema della serie. Ma la novità sta nel fatto che, come rimarcato dallo stesso Murphy, l'ispirazione per questi derivi da un'idea di un fan, che aveva diffuso in precedenza un video su Twitter con la sua versione della sigla.

"Sono così entusiasta di condividere con voi la nuova sequenza iniziale di AMERICAN HORROR STORY, creata dal nostro collaboratore di lunga data Kyle Cooper e dal nostro nuovo amico Corey Vega, che ha ci ha dato l'ispirazione per questo concept postando su Twitter una sua versione dei credits dopo che AHS 1984 è stato annunciato. Mi è piaciuto così tanto, che ho deciso di chiamarlo per collaborare con noi alla sua realizzazione, che si è poi trasformato in quello che vedete qui. Congratulazioni Corey! L'horror anni '80 non ha mai avuto un aspetto migliore! @broadway1228".

Quando i social permettono di scoprire talenti...

La nona stagione di American Horror Story debutterà il 18 settembre su FX.