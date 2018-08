AHS: Apocalypse, prima foto dal set per Connie Britton e Dylan McDermott

Ryan Murphy ha svelato su Twitter la prima foto di Connie Britton e Dylan McDermott sul set dell'attesa ottava stagione di American Horror Story. Apocalypse sarà un crossover tra la prima stagione, Murder House (nella quale sono apparsi i due attori) e la terza, Coven.

La prima stagione di AHS, Murder House si conclude con l’arrivo dell’Anticristo, mentre nel finale di Coven le streghe decidono di aprire la scuola al pubblico. Resta da vedere come gli showrunner hanno deciso di unire queste due narrazioni e anche come si comporteranno, per esempio, con i personaggi di Sarah Paulson e di Evan Peters perché entrambi interpretavano ruoli diversi nei due show.

American Horror Story: Apocalypse vedrà nel cast Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Billy Eichner, Leslie Grossman e Billie Lourd, Joan Collins, Cody Fern, Jessica Lange, Taissa Farmiga, Lily Rabe, Gabourey Sidibe, Frances Conroy e Stevie Nicks. Viste le svariate apparizioni nello show di alcuni membri del cast, Taissa Farmiga nella nuova stagione interpreterà due ruoli differenti, Violet di Murder House e una delle streghe di Coven, mentre Sarah Paulson vestirà i panni di ben tre personaggi.

La premiere di American Horror Story: Apocalypse andrà in onda in america il prossimo 12 settembre 2018, mentre in Italia dovrebbe arrivare su Fox a pochi giorni di distanza. Potete dare un'occhiata al tweet del creatore della serie in calce alla notizia.