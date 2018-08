AHS: Apocalypse: il ritorno di Tate Langdon e Madison Montgomery

American Horror Story Apocalypse arriva tra meno di due settimane su FX - il 12 settembre - e la promozione è in fermento, con foto e teaser che arrivano praticamente ogni giorno.

Ecco dunque uscire un paio di foto di Tate Langdon (Evan Peters) e Madison Montgomery (Emma Roberts) nell'ottava stagione della serie campione d'ascolti co-creata da Ryan Murphy.

Naturalmente, come ormai sapete tutti, American Horror Story: Apocalypse è un crossover tra la prima stagione, che si intitolava Murder House, e la terza, Coven. Murder House si concludeva con l'impellente arrivo dell'Anticristo, Coven invece apriva le porte della scuola di magia al mondo. Al momento non sappiamo come si svilupperà la narrativa di questo nuovo capitolo, ma è comunque molto interessante.

Nel cast di American Horror Story: Apocalypse: Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Billy Eichner, Leslie Grossman, Billie Lourd, Lily Rabe, Gabourey Sidibe, Frances Conroy, Stevie Nicks, Joan Collins e Cody Fern. La serie ha ricevuto, nel corso delle stagioni di messa in onda, ben 28 nomination agli Emmy.