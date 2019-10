American Horror Story: Sarah Paulson parla del suo ritorno nella serie

Arrivati a questo punto della stagione sembrano esserci ben poche sorprese nel futuro di AHS: 1984 e purtroppo l'assenza di Sarah Paulson è quanto mai certa. L'attrice avrebbe però fatto importanti dichiarazioni che riaccenderebbero le speranze di rivederla nei capitolo successivi.

La Paulson sarebbe "ben lieta di tornare nella serie creata da Ryan [Murphy]" e non potrebbe esserci notizia più bella per i fan, che hanno sentito tantissimo la mancanza della beniamina, aggravata anche dalla mancata partecipazione di Evan Peters.

La star dello show si prodiga nel rassicurare il pubblico, ricordando la sua precedente: "Se quando avrò novantanove anni American Horror Story annunciasse una serie con vampiri spaziali spero tanto di essere ancora nel cast."

L'attrice si addentra poi in un'analisi di quelli che sono stati i fattori che hanno decretato il successo della serie TV:" Il punto di forza American Horror Story è proprio il fascino delle oscure vicende che impregnano il suolo americano, sono la sua vera essenza. [...] Credo che dopo la prima stagione il pubblico si fosse così affezionato agli attori e ai personaggi, che vederli interpretare altri ruoli deve averli mandati fuori di testa. Poi, in breve tempo, si è abituato a questi frequenti cambi d'abito e adesso non vede l'ora di vedere cosa faremo di stagione in stagione."

La Paulson sembra quindi aver confermato la sua presenza già dalla prossima stagione, dopo questo anno sabbatico dal set e chissà che non ritorni più grintosa che mai.

Il settimo episodio di AHS: 1984 andrà in onda il 30 ottobre, appena in tempo per prepararci ad un Halloween da brividi, mentre per serie in italiano dovremo aspettare novembre. Se siete curiosi di cosa ne pensa il cast, ecco la stagione preferita di Ryan Myrphy e gli episodi che Evan Peters ha amato di più.