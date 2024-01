Ahsoka 2: come potrebbe svilupparsi la trama della seconda stagione?

Visto come si era conclusa la prima stagione di Ahsoka era normale immaginarsi un proseguo per le vicende della serie su Disney+: ma cosa potrebbe succedere nella seconda stagione? Proviamo a ragionarci assieme.

Mentre Dave Filoni è già al lavoro sulla seconda stagione di Ahsoka è ovvio che si prenderanno le mosse da quello accaduto sul finale, cioè la Maestra Jedi e Sabine che dovranno trovare un modo per ritornare alla loro galassia.

Perciò sicuramente nei primi episodi ci sarà un escamotage che permetterà loro un rientro, così da aiutare Ezra a sconfiggere Thrawn e la sua rinnovata sete di potere per istituire nuovamente l'Impero.

Bisognerà capire poi se e come queste vicende si intersecheranno ancora con Mando e Grogu, elemento abbastanza sicuro visto che è stato annunciato il film The Mandalorian & Grogu. C'è poi da considerare la presenza di Luke Skywalker, già visto nelle avventure sul mandaloriano e che ci aspettiamo ritorni proprio per una seconda stagione di Ahsoka.

Magari sarà proprio lui ad aiutare il rientro della Jedi a casa o in qualche maniera darà una mano nella caduta di Thrawn.

E secondo voi andrà così per la seconda stagione di Ahsoka? Che ne dite? Fate le vostre teorie qua nei commenti!