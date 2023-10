Ahsoka 2: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie Star Wars

Ahsoka ha lasciato dei quesiti in sospeso con il suo finale di stagione, e molti fan cominciano a richiedere sempre più dettagli su un’eventuale seconda stagione della serie.

Sicuramente l’informazione più richiesta è la possibile data d’uscita della seconda stagione. Attualmente, non ci sono informazioni chiare. La produzione si trova al momento nelle fasi iniziali e sicuramente ha subito un forte rallentamento a causa degli scioperi SAG-AFTRA. Per quel che riguarda la distribuzione, è quasi sicuro che la serie rimarrà sulla piattaforma Disney+ anche per i successivi capitoli.

A livello di cast, la maggior parte degli attori dovrebbe essere riconfermata, con Rosario Dawson nuovamente nei panni di Ahsoka Tano. L’unico personaggio che avrà sicuramente un recast sarà Baylan Skoll, in seguito alla scomparsa del suo interprete Ray Stevenson a maggio del 2023, non è escluso però che il Jedi decaduto non compaia nelle prossime stagioni.

La trama darà probabilmente seguito a quanto accaduto durante il finale della prima stagione. La serie ha avuto come produttore e regista l’acclamato Dave Filoni per la prima stagione (qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Ahsoka), ed è molto probabile che lo showrunner verrà riconfermato assieme al suo team per il ritorno di Ahsoka. E voi cosa vi aspettate dalla seconda stagione dello serie Disney+? Fatecelo sapere nei commenti.