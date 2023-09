Ahsoka, 5 dettagli importanti dell'episodio 6

A due episodi dal gran finale, Ahsoka riesce a mantenere alta l'asticella regalandoci un sesto episodio che non ha nulla da invidiare ai precedenti, e che sembra confermare l'attenzione con la quale Dave Filoni ha partorito la serie sul personaggio di Rosario Dawson: pochi indugi, dunque, e fiondiamoci alla caccia al dettaglio.

La prima menzione non può non essere che per quel "Tanto tempo fa, in una galassia lontana..." pronunciato da Huyang: si tratta della prima volta in cui la celebre frase con cui si aprono i film di Star Wars viene effettivamente citata da un personaggio del franchise, e siamo sicuri che tutti abbiano apprezzato parecchio.

Passiamo quindi alle Grandi Madri: le tre Sorelle della Notte alleate con Thrawn rappresentano un riferimento abbastanza evidente alle Sorelle Fatali, trittico di personaggi chiave del Macbeth di Shakespeare; a proposito del già citato Thrawn, è invece abbastanza singolare il fatto che il nostro Ammiraglio saluti Sabine Wren dicendosi lieto di "vedere finalmente un volto familiare", dal momento in cui i due non si sono mai effettivamente incontrati: si tratta, probabilmente, di una citazione a una scena di Star Trek II, quando Khan dice di riconoscere Chekov nonostante non l'abbia mai visto prima.

Sempre il personaggio che secondi i fan somiglierebbe a un inquietante Elon Musk blu sembra inoltre citare il Darth Maul di The Clone Wars quando augura a Sabine Wren di morire bene prima di lasciarla partire alla ricerca di Ezra: lo stesso augurio era infatti stato rivolto da Maul a Gar Saxon durante un episodio della serie animata. Infine, ecco Baylan Skoll predire in maniera un po' sibillina l'avvento del Primo Ordine, notando come l'Ordine Jedi tenda, ciclicamente, a essere distrutto e a risorgere dalle proprie ceneri. E voi, avevate notato questi dettagli? Fatecelo sapere nei commenti!