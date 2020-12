Ahsoka: ecco 5 grandi domande a cui la serie di Star Wars dovrà rispondere

Quella su Ahsoka Tano è una delle serie di Star Wars più attese in assoluto. Dopo il debutto in live-action con The Mandalorian, speriamo di scoprire qualcosa in più su alcune questioni ancora irrisolte legate alla combattente e ad altri personaggi da lei incontrati in passato.

Cosa ha fatto Ahsoka tra Il Ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza?

Sappiamo che la togruta è sopravvissuta all'Ordine 66 e si è nascosta dall'Impero, per poi ritornare ad aiutare i Ribelli con il nome di Fulcrum. Si è quindi legata al gruppo principale della serie Rebels, finendo per essere salvata dal protagonista Ezra. Ciò che non sappiamo è come sia finita sul pianeta Corvus visto in The Mandalorian e a quanto pare la nuova serie esplorerà proprio quel periodo della sua vita.

Ne sapremo di più sulla missione legata al Grand'ammiraglio Thrawn?

Nel finale di Rebels Ahsoka partiva con Sabine alla ricerca di Ezra, scomparso insieme allo spietato Thrawn. The Mandalorian ci ha svelato che Ahsoka è ancora in cerca del nemico , ed è quindi lecito aspettarsi che la serie ci dia delle risposte in tal senso. A mescolare le carte è arrivato Dave Filoni, lanciando un sorprendente indizio sulla collocazione temporale di The Mandalorian.

Cos'è successo ad Ezra dopo Rebels?

Con tutti questi personaggi tornati alla ribalta, i fan continuano a chiedersi che fine abbia fatto il Jedi e quando sarà possibile vederlo in live-action. Ahsoka riuscirà a trovarlo nel corso della serie? È ancora vivo? Avremo la possibilità di rivederlo accendere la sua spada laser verde? Tutte domande che quasi di sicuro troveranno risposta nella serie su Ahsoka.

La serie sarà legata a Rangers of the New Republic?

Le vicende che verranno raccontate nella produzione appena annunciata, probabilmente incentrata su Cara Dune e su altri combattenti della Repubblica, sarà ambientata nella stessa timeline. Dato che l'universo narrativo di Star Wars tende sempre di più ad essere interconnesso possiamo ipotizzare un crossover prima o poi. Dopo tutto, Ahsoka ha collaborato sia con i cloni, sia con i ribelli, per cui è probabile che tornerà a schierarsi con i piloti della Nuova Repubblica (o ad opporvisi, stanca di una vita passata a combattere).

Scopriremo il destino di altri personaggi legati ad Ahsoka?

Grazie alle nuove opere di Star Wars abbiamo visto ricomparire personaggi storici come Saw Gerrera e Katee Sackhoff. A questo punto viene da chiedersi se non verremo a sapere qualcosa in più anche sul fedele Rex, su Hera Syndulla o persino sullo scaltro pirata Hondo. Ahsoka potrebbe persino proporci collaborazioni inaspettate con Boba Fett o con Cal Kestis.

Per saperne di più sulla protagonista vi rimandiamo al riassunto sulla vita di Ahsoka Tano.