Ahsoka e Anakin si preparano al gran finale: Darth Vader si unirà a loro?

Quando abbiamo saputo che George Lucas e Dave Filoni erano al lavoro su uno spin-ff che esplorasse le vicende de La Guerra dei Cloni non ci sembrava vero di poter rivivere alcuni dei moneti salienti della storia di Anakin Skywalker e, adesso che il viaggio sta per concludersi, tutti di chiedono: Darth Vader apparirà?

L'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars è disponibile da oggi su Disney+ e se non volete spiacevoli spoiler su quello che è successo vi consigliamo di non continuare la lettura.

In Shattered vediamo Ahdoka rivelare al consiglio dei Jedi di aver catturato Darth Maul anche se omette che ormai da anni Darth Sidious sta preparando Anakin al Lato Oscuro e che il pericolo che si unisca ai Sith è più che concreto.

Intanto, nella saga cinematografica, Mace Windu (Samuel L. Jackson) e Yoda stanno discutendo della pericolosità del Cancelliere Palpatine poco prima di scoprire che è in realtà egli stesso il signore dei Sith.

Pochi secondi dopo vediamo Ahsoka e Rex discutere poco prima che quest'ultimo venga chiamato per un'importante colloquio con Palpatine, durante il quale sarà emesso l'Ordine 66.

Sarà in qual momento che un disturbo nella Forza, avvertito persino da Maul, mostrerà ad Ahsoka il momento esatto un cui il suo maestro uccide Windu, segando la sua inevitabile condanna.

Shockata Ahsoka cerca conforto in Rex, che però a causa del chip impiantatogli è ormai un mero burattino nelle mani del futuro Imperatore ed inizia ad aprire il fuoco persino sulla cara amica.

Sola, in fuga e tradita dalla persona di cui più si fidava, Ahsoka è costretta alla fuga e persino ad una temporanea alleanza con Darth Maul.

Se nei precedenti episodi di Star Wars: The Clone Wars il suo allontanamento dai Jedi era già stato trattato, adesso un tentativo di riconciliazione è definitivamente impossibile.

Il finale di stagione di The Clone Wars arriverà venerdì prossimo, ma non temete: Dave Filoni ha in serbo un sorpresa speciale per i fan della serie.