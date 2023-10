Ahsoka, quanti anni sono passati esattamente da Star Wars Rebels?

Per chi aveva familiarità con Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, Ahsoka è stata un po' come una grande rimpatriata: per tutti gli altri si è trattato di qualcosa di completamente nuovo, vista la grande quantità di personaggi e situazioni presenti soltanto nelle due serie animate targate Dave Filoni. Ma quanto tempo è passato da allora?

Proprio come le altre serie Star Wars (salvo la deludente Obi-Wan Kenobi), Ahsoka va a piazzarsi in quel buco temporale che separa la trilogia classica, vale a dire la caduta dell'Impero e la morte di Anakin Skywalker, dalla trilogia sequel e i suoi Snoke, Kylo Ren, Primo Ordine e chi più ne ha più ne metta. Ma cosa vuol dire ciò, in numeri?

Calcolatrice alla mano, siamo a un po' di anni di distanza dagli eventi dell'ultima serie animata in cui abbiamo incontrato Ahsoka Tano, Ezra Bridger e soci: ambientata circa 5 anni dopo Il Ritorno dello Jedi, la serie con Rosario Dawson ha luogo infatti circa 10-15 anni dopo gli eventi di Star Wars Rebels, dalla cui conclusione, non a caso, gli scenari sono completamente cambiati. I conti vi tornano? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo, invece, quanti anni separano Ahsoka dalla trilogia sequel di Star Wars.