Ahsoka ha appena fatto 'meta-tv' con il canone di Star Wars Legends?

Ahsoka sta riscuotendo un importante successo tra i fan del franchise di Star Wars grazie a un eclettico gruppo di personaggi e a una trama ricca di spunti narrativi sorprendenti. Nel sesto episodio dello show c’è anche quello che potrebbe essere un meta riferimento alla saga capace di strappare un sorriso compiaciuto al pubblico di appassionati.

Mentre pare che Anakin potrebbe tornare anche negli episodi finali di Ahsoka, la sesta puntata ha regalato agli spettatori più attenti un momento divertente e immersivo e che ha fatto pensare a una sorta di riferimento alla saga fatto dal personaggio di Ray Stevenson, Baylan Skol.

In più di un momento dello show, infatti, Baylan, riferendosi alla nuova galassia in cui stanno viaggiano per trovare Thrawn, ammette di essere incantato dal fatto che esistano altre galassie oltre a quella in cui è nato, riferendosi a queste come a delle storie per bambini che sono improvvisamente diventate realtà.

Queste riflessioni potrebbero fare pensare a un riferimento alla saga di Star Wars e all’Universo Espanso raccontato in romanzi, libri e videogiochi e che, in seguito all’acquisizione del franchise da parte della Disney, sono stati marchiati come non canonici e con il banner Legends.

E andando ancora più in profondità, il personaggio di Thrawn è stato proprio uno degli elementi non canonici che sono stati in seguito inseriti nella narrazione principale di Star Wars.

Quindi, l’altra galassia in cui si troverebbe Thrawn potrebbe essere, metaforicamente, proprio l’Universo Espanso della saga.



O almeno, ci piace poterla pensare così, con una narrazione di questo tipo che risulterebbe, ai nostri occhi, estremamente affascinante.

In attesa di poter vedere il finale della serie, vogliamo farvi notare come, secondo il nostro punto di vista, il quinto episodio di Ahsoka sia uno dei punti più alti di tutto Star Wars.