Ahsoka, arrivano le recensioni! Qual è il punteggio su Rotten Tomatoes?

I precedenti di Star Wars in ambito televisivo sono altalenanti: se The Mandalorian ci ha fatti innamorare sin dal primo momento e la recente Andor ha saputo sorprenderci con toni più adulti, show come The Book of Boba Fett e soprattutto Obi-Wan Kenobi hanno deluso buona parte dei fan. Da quale lato si piazzerà Ahsoka?

Mentre sale l'attesa per il ritorno dell'Anakin Skywalker di Hayden Christensen, ecco quindi che cominciano a spuntare le prime recensioni della nuova serie con Rosario Dawson nei panni dell'ex-padawan dell'allievo di Obi-Wan: il verdetto al momento sembra incoraggiante, com'è possibile notare anche dal punteggio assegnato allo show Disney+ su Rotten Tomatoes.

Con 31 recensioni all'attivo, Ahsoka si piazza infatti su uno stabile 81%, ottenendo quindi il tanto agognato certificato di prodotto Fresh: certo, per dirla alla Alessandro Borghese, il parere dei fan ha ancora il potere di confermare o ribaltare il risultato, ma siamo sicuri che a nessuno avrebbe fatto piacere ritrovarsi con una serie tanto attesa bocciata in partenza dal più noto aggregatore di recensioni.

Vedremo se quest'ottimismo si rivelerà fondato, dunque: Ahoska sta per arrivare, per cui il giorno del giudizio è quanto mai vicino! Per prepararci a dovere, intanto, vi lasciamo qui la nostra guida ai personaggi e al cast di Ahsoka.