Ahsoka, arriverà davvero Ezra in live-action? Ecco cosa sappiamo

Vedere Ahsoka è un conto, vedere Ahsoka dopo aver visto le serie animate di Star Wars un altro: le aspettative inevitabilmente si alzano visto il peso del personaggio e di un po' di comprimari che, inevitabilmente, si spera facciano per la prima volta la loro comparsa in live-action. Prendiamo Ezra Bridger, ad esempio!

Il personaggio apparso in Star Wars Rebels rappresenta uno dei più grandi misteri per i fan dell'universo ideato da George Lucas, essendo il nostro letteralmente scomparso sul finale dello show creato da Dave Filoni: nell'attesa del terzo episodio di Ahsoka, dunque, non sono in pochi a chiedersi se la serie Disney+ ci permetterà effettivamente di scoprire qualcosa sul destino del nostro.

Così dovrebbero andare le cose, in effetti, almeno stando a quanto sappiamo ad oggi: le notizie relative al casting parlano chiaro in tal senso, con Eman Esfandi ingaggiato proprio per interpretare Bridger. Lo stesso Dave Filoni, d'altronde, si è soffermato più volte sull'argomento durante alcune convention, lasciando intendere di sapere che fine avesse fatto Ezra e che arrivarci sarebbe stato un filo complicato, ma che ne avremmo saputo di più tra qualche tempo.

Insomma, Ahsoka dovrebbe essere effettivamente la volta buona per rincontrare il personaggio di Star Wars Rebels! E voi, conoscete già Ezra Bridger o non sapete neanche di chi stiamo parlando? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, che numeri sta registrando Ahsoka su Disney+.