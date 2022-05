Ahsoka, Ashley Eckstein entusiasta della serie:'È assolutamente incredibile!'

Ashley Eckstein, conosciuta per essere la doppiatrice di Ahsoka Tano, ha pubblicamente espresso il proprio entusiasmo per la serie live action, Ahsoka, con protagonista Rosario Dawson e in arrivo su Disney+. La produzione è iniziata il 9 maggio e il personaggio torna dopo le apparizioni in The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Rosario Dawson vuole sostare in Star Wars per parecchio tempo, come ha dichiarato in una recente intervista. Tuttavia è grazie alla voce di Eckestein che i fan hanno fatto conoscenza del personaggio in The Clone Wars nel 2008.



La doppiatrice ha parlato in questi termini del nuovo progetto:"Penso che sia assolutamente incredibile. Sono onorata di aver contribuito a creare questo personaggio nel 2008. Era questo piccolo impertinente personaggio che a dire il vero a molti fan non piaceva, venne accolta con recensioni contrastanti" ricorda Eckstein.



"Essere qui nel 2022 a celebrare questo personaggio, con la sua eredità che continua e ha ottenuto la sua serie, è un momento davvero emozionante per un fan di Ahsoka Tano. È assolutamente surreale. Sono davvero onorata di essere una piccola parte di un team gigante di persone che ha voluto dare vita a questo personaggio". Eckstein ha passato quindici anni a doppiare Ahsoka in The Clone Wars e Star Wars Rebels. In futuro Ashley Eckstein ha celebrato Ahsoka e spera in un cameo:"Mi piacerebbe, ma in questo momento sono soltanto una fan".