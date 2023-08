Ahsoka avrà uno dei duelli di spade laser più epici di Star Wars: quando lo vedremo?

I trailer di Ahsoka Tano, la nuova serie tv di Star Wars prodotta da Lucasfilm in esclusiva per Disney+, hanno anticipato un duello di spade laser che promette scintille, ma in quale episodio sarà mostrato?

Grazie al materiale promozionale della serie i fan sanno che presto o tardi Ahsoka Tano e Sabine Wren si scontreranno con Baylan Skoll, Shin Hati e Marrok su Seatos, e tutta l'attenzione degli appassionati è concentrata verso quello che promette di essere uno dei combattimenti di spade laser più epici dell'intera saga. Fortunatamente ora sappiamo quando questo scontro avrà luogo, dato che in una nuova intervista promozionale registrata prima dell'inizio dello sciopero del sindacato attori SAG e pubblicata recentemente, la protagonista Rosario Dawson ha rivelato maggiori dettagli sul combattimento di spade laser di Ahsoka:

"C'è questa scena nella foresta dove abbiamo una battaglia davvero folle: Shin [Ivanna Sakhno] e Sabine [Natasha Liu Bordizzo] stanno combattendo e mi unisco a loro", ha detto l'attrice. "È una scena davvero bellissima, in mezzo a questa foresta bruciata piena di foglie rosse. L'abbiamo adorata davvero: penso che avverrà nell'episodio quattro. È davvero sorprendente, una scena molto bella, con uno sfondo meraviglioso. La cosa impressionante, dal mio punto di vista, è il fatto che sembrava di essere in una foresta vera, invece abbiamo girato in studio."

