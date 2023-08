Ahsoka avrà un Padawan nella Serie TV? Nuovi indizi scatenano i fan

L'emozionante trailer di Ashoka "Maestri e Apprendisti" ha letteralmente fatto impazzire gli appassionati per la presenza, tra gli altri, di alcuni dei più leggendari Jedi dell'universo di Star Wars.

Tuttavia, oltre a mostrare Luke, Anakin, Obi-Wan Kenobi e il suo maestro Qui Gon Jin, il promo "Maestri e Apprendisti" mette in luce proprio il rapporto tra i Jedi e i relativi Padawan. Per questa ragione, nelle ultime ore in rete ha iniziato a circolare una teoria piuttosto affascinante sugli sviluppi più concreti non solo della serie ma anche del personaggio stesso di Ahsoka.

E da qui, a seconda di quanto tali teoria si dimostreranno veritiere, inizia la parte spoiler di questa notizia, perciò proseguite solo se consapevoli.

A un certo punto, infatti, osserviamo Sabine Wren, interpretata nella Serie TV da Natasha Lui Bordizzo. La giovane guerriera mandaloriana si vede intenta a impugnare la spada di Ezra Bridger, possibile sviluppo dagli eventi di Star Wars Rebels. Ovviamente da qui parte tutta una serie di speculazioni, poiché bisognerà anzitutto appurare se Wren è sensibile alla Forza. Qualora la risposta fosse affermativa, potremmo essere di fronte niente meno che al Padawan della stessa Ahsoka. Dopotutto, nel trailer si parla di Maestri e Apprendisti, quindi sembra un esito praticamente "telefonato".

Ma adesso tocca a voi: vi piacerebbe vedere a schermo uno sviluppo di questo tipo? O vi interessa maggiormente vedere in che modo, invece, Ahsoka si ispirerà a Gandalf nella sua evoluzione?