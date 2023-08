Ahsoka avrà una seconda stagione? Rosario Dawson ci crede

Il debutto di Ahsoka si fa sempre più vicino e prima ancora di poter vedere la nuova serie di Star Wars su Disney+ in molti si chiedono se lo show con Rosario Dawson nei panni dell’ex apprendista Jedi avrà una seconda stagione. Prima dello sciopero l’interprete della protagonista aveva detto la sua in tal senso.

Rosario Dawson ha parlato del suo personaggio in Ahsoka paragonandolo a Gandalf mettendo a paragone le due fasi dell’esistenza vissute tanto dall’eroina quanto dallo stregone creato da Tolkien.

E a proposito di due fasi, i fan si stanno già chiedendo se potranno vedere una seconda stagione di Ahsoka prima del film per il cinema che sarà diretto da Dave Filoni.

L’attrice ha provato a dire la sua, intervistata da Entertainment Weekly: “Se in futuro ci saranno altre stagione, sarei davvero entusiasta e grata. Sento che ogni volta che mi metti nei suoi panni imparo di più. Sperimento ciò che non potrei mai sperimentare altrimenti, e sento che continuo a migliorare”.

In un’altra intervista la Dawson aveva parlato del prossimo film di Filoni congratulandosi con l’animatore: “Sono molto felice che abbia avuto il progetto. Mio zio è un fumettista e non è facile trasformarsi da animatore a regista, specialmente per quanto riguardi un film live action. Sono super entusiasta per lui, perché non potrebbe accadere a una persona migliore. Ha così tanto talento. È straordinario, fantastico e io lo amo. E credo che quello che ha imparato a fare nell’animazione, lo stia facendo in modo straordinario nella regia dei live action. Quindi, come fan, non vedo l’ora di vedere il film, che io ci sia o meno”.

In attesa di poter finalmente vedere almeno la prima stagione della nuova serie con la Dawson, vi lasciamo all’ultimo bellissimo trailer di Ahsoka.