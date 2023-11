Ahsoka avrà una seconda stagione? La star di Sabine Wren è ottimista!

Sono passati mesi dall'ultimo episodio di Ahsoka, la serie TV di Dave Filoni e solista per Ahsoka Tano che passa sul piccolo schermo in live-action con le fattezze di Rosario Dawson, eppure non ci sono notizie sul rinnovo di una seconda stagione.

Alcuni rumor parlano già di un via libera per Ahsoka 2 ma in attesa di fonti ufficiali, c'è già chi sarebbe entusiasta di tornare nella seconda stagione per uno sviluppo più consistente di Sabine Wren: "Spero che possa evolversi - ha detto a Vanity Fair Natasha Liu Bordizzo che interpreta la guerriera mandaloriana in Ahsoka - non c'è stato abbastanza tempo nella prima stagione, perché man mano che impari a conoscere questi personaggi, stanno anche attraversando sconvolgimenti folli, guerre e problemi. Quindi vedremo dove andrà a finire".

Proprio Sabine Wren rappresenta uno degli stravolgimenti che più hanno sconvolto i fan: in Ahsoka, vediamo la Jedi addestrare proprio Sabine che fino alla serie TV live-action non si era mai mostrata sensibile alla Forza, ma che in Ahsoka rappresenta un elemento di crescita importante. Anche il "nuovo" Ezra Bridger ha finalmente parlato del debutto in Ahsoka ma gli interrogativi sono ancora troppi sullo jedi e per svelarli non possiamo che attendere Ahsoka 2.

Il finale aperto di Ahsoka, però, suggerisce che l'intento iniziale era proseguire il viaggio dell'ex

padawan di Anakin in attesa del nuovo film di Filoni ambientato nella Nuova Repubblica: superato il clima teso degli scioperi, il rinnovo ufficiale potrebbe essere vicino!

Rimanete sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti su Ahsoka!