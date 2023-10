Ahsoka avrà una stagione 2? Cosa sappiamo sul futuro di Star Wars

Nella notte è stato diffuso in streaming l'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka, che fino a questo momento è stata catalogata come una miniserie e quindi non dovrebbe tornare con una seconda stagione. Tuttavia, il suo finale aperto e le numerose storyline non concluse lasciano presagire che rivedremo questi personaggi nel futuro di Star Wars.

Sfortunatamente per coloro che sperano in una seconda stagione dello show, non è chiaro se Lucasfilm abbia dei piani immediati per una potenziale nuova stagione. La Lucasfilm non ha né confermato né smentito che ci sarà una seconda stagione di Ahsoka. In effetti, Rosario Dawson ha dichiarato all'inizio di quest'anno di non essere sicura di un rinnovo per la miniserie.

"Se ci fosse qualcosa di più, sarei davvero entusiasta e grata", ha detto la Dawson. "Sento che ogni volta che mi metto nei suoi panni, imparo di più. Sperimento ciò che non potrei mai sperimentare altrimenti, e sento che continuo a migliorare".

Nonostante non sia stato svelato molto del film Star Wars di Filoni, il regista ha dichiarato che la sua pellicola sarà effettivamente il "culmine" degli show di Star Wars presenti su Disney+. Quindi dovremo rivedere tutti i personaggi di Ahsoka e The Mandalorian (e potenzialmente anche di The Book of Boba Fett e della prossima Skeleton Crew) nel nuovo film previsto per il 2025.

Scoprite, quindi, in che modo il finale di Ahsoka anticipa film di The Mandalorian scritto e diretto da Dave Filoni.

"Culmine è una parola interessante", ha detto Filoni a Empire Magazine a maggio. "Per come la vedo io, ci sono [piccole] storie e poi c'è anche la grande storia di questo franchise. Una nuova speranza, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi raccontano le parti importanti della storia che definiscono davvero questo periodo nella timeline. Ci sono tutti i tipi di storie secondarie sotto di esse e noi abbiamo costruito tutte queste piccole storie".