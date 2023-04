Ahsoka, Cal Kestis è un personaggio del live action Star Wars nella nuova fan art!

La recensione di Star Wars: Jedi Survivor definisce il videogioco come un sequel stellare, perciò non sorprende che un fan, sulla scia dell'entusiasmo, abbia immaginato Cal Kestis (interpretato da Cameron Monaghan) in un nuovo contesto: quello di Ahsoka, il live action sull'ex padawan Jedi.

In particolare, osserviamo Kestis in abiti Jedi, con una spada laser gialla a coprirgli l'occhio destro. "Mi piacerebbe molto vedere @cameronmonaghan presentarsi come Cal Kestis in un nuovo live-action" scrive @clements.ink come descrizione del post. "Ahsoka sarebbe davvero perfetto!".

Ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, la serie su Ahsoka costituisce il quinto live action ambientato nell'universo narrativo di Star Wars. Le riprese sono iniziate il 9 maggio 2022 a Los Angeles con il titolo provvisorio di Stormcrow, per poi concludersi nell'ottobre dello stesso anno. La finestra di uscita su Disney+, invece, coincide con l'agosto 2023, a quattro mesi di distanza dalla conclusione della terza stagione di The Mandalorian. A proposito, è necessario vedere Rebels per capire gli eventi di Ahsoka?

Cal Kestis, invece, è un uomo sensibile alla Forza, divenuto Jedi durante il regno dell'Impero Galattico. Ha vissuto in isolamento per parecchi anni, almeno finché non è stato rintracciato dagli Inquisitori per combattere contro l'Impero. È ancora presto per decretare il successo o meno di Star Wars: Jedi Survivor, ma per il momento le recensioni sono generalmente positive: 9 su 10 per IGN, 87 su 100 nella versione XSX per Metacritic. In particolare, Rick Lane di The Guardian l'ha definito come "il miglior gioco di Star Wars degli ultimi venti anni".